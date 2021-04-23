Bayraklı cuma mesajları 2021! Resimli, kısa, en güzel cuma mesajları ve sözleri

23 Nisan 2021 Cuma 11:54 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 11:54

23 Nisan 2021 Cuma günü anlamlı cuma mesajı paylaşımında bulunmak isteyen binlerce kişi "güzel dua ve iyi dileklerini iletmek için Yakınlarına "hayırlı cumalar" mesajları gönderiyor. Bu sene Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cuma gününe denk geldi. Bu özel günde her iki duyguyu da dile getirmek için paylaşılabilecek Bayraklı cuma mesajları 2021 haberimizde yer alıyor. İşte Resimli, kısa, en güzel cuma mesajları ve anlamlı, yazılı cuma sözleri

BAYRAKLI CUMA MESAJLARI 2021

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Cuma gününün huzuru, Ramazan ayının bereketi üzerine olsun. Hayırlı cumalar...

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

Mübarek Cuma günü yeniden camilerde bir arada saf tutabilmek dileğiyle. Tüm İslam aleminin Cuma günü hayırlara vesile olsun.

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun.

"Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim..." (Tirmizî, "De'avât", 73)

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun... Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar...

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve Du ile ... Hayırlı Cumalar.

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim. Hayırlı cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

Zor günler geçirdiğimiz şu dönemde mübarek Cuma gününün hürmetine bizlere dayanma gücü ver Ya Rab. Cümlemize hayırlı cumalar olsun.

Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. Hayırlı Cumalar!

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...

Ülkece yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtar yarabbim! Hayırlı Cumalar