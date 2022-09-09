Bayraktar ailesinden toplum sağlığı çalışmalarına destek

Cansağlığı Vakfı, psikoloji, psikiyatri, davranış bilimleri, genetik, immünoloji, onkoloji ve nadir hastalıklarla ilgili çalışmalar yürütecek. Vakfın sağlayacağı destek ve gerçekleştireceği araştırma faaliyetleriyle hastalıkların ortaya çıkış süreçlerine dair çalışmalar, teşhis ile tedavi alanlarında yenilikçi araştırma ve hizmetlerle toplum sağlığını güçlendirmek hedefleniyor. Vakıf ayrıca faaliyet göstereceği alanlarda öncü projeler yürüten bilim insanlarını destekleyecek ve genç bilim insanlarının yetiştirilmesine uygun platformlar da kurulması için çalışacak.

Sağlıklı toplumun temeli sağlıklı bireyler

Sağlıklı toplumun temel yapı taşının sağlıklı bireyler olduğuna dikkat çeken Cansağlığı Vakfı, yapacağı bilimsel çalışmaların yanı sıra fırsat eşitliği ilkesi ile bireylerin sosyoekonomik koşullarını gözeterek ihtiyaç sahiplerinin aynı ölçüde ve kalitede psikososyal destek ve sağlık hizmeti almalarına imkân verecek projeler de geliştirecek ve uygulayacak.

Kanser hastalıkları araştırılacak

Vakıf, onkoloji hastalarının her türlü ihtiyacının karşılanması ile ilgili projeler geliştirmek, aynı amaçla çalışan kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmada bulunmayı hedefliyor. Vakıf bünyesinde çalışacak bilim insanlarının kanser hastalıklarının araştırılması, yeni tedavi yöntemlerinin bulunması amacıyla resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel projeler yürütmesi de amaçlanıyor.

Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi

Cansağlığı Vakfı bünyesinde kurulan Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi (BAĞDAM) ile

birey ve toplum sağlığını güçlendirecek çalışmalar yapılması da hedefleniyor. BAĞDAM klinik sorunlar ile insan davranışları üzerine psikolojik ve psikiyatrik çalışmaların arttırılması için bilimsel araştırmaları destekleyecek. Bunun yanında bilimsel araştırma altyapılarının oluşturulması, genç araştırmacılara araştırma kültürünün kazandırılması, uzmanlar ile öğrencilerin bir araya gelebileceği ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara zemin hazırlayarak yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacak.

Ailelere destek olunacak

Cansağlığı Vakfı araştırma projelerini desteklemenin yanında psikiyatrik ve onkolojik zorluklar yaşayan bireylerin toplum içinde tedavisine yönelik hizmet verecek yapılar oluşturmak, toplum içinde tedavisi mümkün olmayan veya özel bakıma muhtaç olan bireyler için özel klinik, hastane, bakım evi, rehabilitasyon merkezleri kurmak, kurulacak merkezler vasıtasıyla tedavileri sağlamayı da planlıyor. Ayrıca tedavi gören kişilerin yakınlarına psikososyal ve ekonomik destek sağlamaya yönelik projeler de geliştirilecek.

Toplumsal farkındalık için çalışılacak

Bu çalışmalarının yanı sıra kimsesi olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımlarını sağlamak, ihtiyaçlarının giderilmesi için yaşlı bakım evleri kurulması da hedefleniyor. Vakıf bünyesinde ayrıca toplumda psikiyatrik bozukluklara sahip kişilere yönelik farkındalık oluşturmak ve bu kişilere yönelik damgalayıcı tutumları azaltmaya yönelik toplumsal faaliyetlerde bulunmak için de çalışmalar yürütülecek.

İlhamı annelerimizin iyileştirici gücü

Faaliyetlerini etik ve ahlaki değerlere bağlılık ve bilimsellik temelinde yürütecek olan Cansağlığı Vakfı, dünyaya geldiğimiz andan itibaren bizleri sınırsız sevgi ve şefkatleriyle sarıp sarmalayan, sabır ve merhametleriyle mütemadiyen destekleyen annelerimizin iyileştirici gücünden ilham alıyor.