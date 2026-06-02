  • Bayraktar çiftinden müjdeli haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oldu
Bayraktar çiftinden müjdeli haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Yeni torunuyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

AA2 Haziran 2026 Salı 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, Bayraktar çiftine tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti, 2017 yılında dünyaya gelen çocuklarına Canan Aybüke, 2024 yılında dünyaya gelen çocuklarına ise Asım Özdemir ismini vermişti.

