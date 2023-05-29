Bayraktar kardeşler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından tebrik ve sevinç mesajları art arda gelmeye başladı. Son olarak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun.

Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.

Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, #TürkiyeYüzyılı'na

Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun.



Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.



Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, #TürkiyeYüzyılı'na hep birlikte yürümeye... ���� pic.twitter.com/7xUaIFwfZQ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 28, 2023

HALUK BAYRAKTAR: TÜRKİYEMİZ KAZANDI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise seçim sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son sözü Milletimiz söyledi.

Türkiyemiz kazandı.

Tüm kardeş ve mazlum coğrafyalara hayırlı olsun."