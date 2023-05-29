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Bayraktar kardeşler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 01:24 - Güncelleme:
Bayraktar kardeşler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından tebrik ve sevinç mesajları art arda gelmeye başladı. Son olarak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçları ülkemize, Milletimize ve kalpleri Türkiye ile atan tüm mazlum coğrafyalara hayırlı olsun.

Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.

Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına, #TürkiyeYüzyılı'na

HALUK BAYRAKTAR: TÜRKİYEMİZ KAZANDI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise seçim sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son sözü Milletimiz söyledi.

Türkiyemiz kazandı.

Tüm kardeş ve mazlum coğrafyalara hayırlı olsun."

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