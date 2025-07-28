Bayraktar, NEXT'e dikkat çekti... ''Dünyaya damgasını vuracak''

Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesinin, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği TercihFest 2025 etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Üniversite tercih dönemindeki aday öğrencilere, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'yı anlatan Bayraktar, Baykar'ın 7 bin 500 kişilik bir ekibin aile gibi çalışarak, 37 farklı ülkeye, gelirin yüzde 90'ının ihracattan elde edileceği şekilde insansız hava araçları ürettiğini söyledi.

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal uygulaması ile ilgili konuştu. Sosyal medyanın psikolojik harp unsuru olduğunun altını çizen Bayraktar, " Dezenformasyon silahı değil mi?" dedi.

"NEXT DE DÜNYAYA DAMGASINI VURACAK"

Öte yandan 250 binden fazla kişi NEXT Teknofest uygulamasını kullanırken Bayraktar, " NEXT de dünyaya damgasını vuracak" ifadesini kullandı.

Öte yandan "Sosyal Ağ" kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Kullanıcıların son dönemdeki ilgisini gösteren sıralamada ikinci sırada Telegram, üçüncü sırada Facebook, dördüncü sırada OmeTV ve beşinci sırada sosyal etkinlik odaklı uygulama event app yer aldı.

NEXT TEKNOFEST SOSYAL

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.