İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8662
  • EURO
    52,9723
  • ALTIN
    6903.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Bayraktar TB2 anlaşmasına dikkat çekti! Hodziç: Türkiye ile işbirliği çok önemli

Hırvatistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı ve Milletvekili Armin Hodziç, ülkesinin geçen yıl Türkiye'den 6 'Bayraktar TB2' silahlı insansız hava aracı (SİHA) almasına yönelik işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Görevini bu ülkeler arasında özellikle de Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmak için bir fırsat olarak gördüğünü aktaran Hodziç, Hırvatistan ve Türkiye'nin kültür ve dil başta olmak üzere pek çok ortak noktası olduğunun altını çizdi.

AA17 Nisan 2026 Cuma 14:10
ABONE OL

Hodziç, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Özellikle ekonomik açıdan Türkiye ile Hırvatistan arasında iyi ilişkiler olduğuna işaret eden Hodziç, "Elbette, her zaman daha iyi olma ve ilişkileri geliştirme imkanı var özellikle turizm sektöründe." diye konuştu.

Hodziç, ülkesinin geçen yıl Türkiye'den 6 "Bayraktar TB2" SİHA satın aldığını anımsatarak bu durumun, askeri işbirliği açısından ilişkileri daha da iyiye gittiğini gösterdiğini dile getirdi.

Bunun ülkesi Hırvatistan için önemli bir konu olduğunu vurgulayan Hodziç, "Askeri güç açısından küçük bir ülkeyiz. Türkiye gibi büyük bir ülkeyle bu tür işbirliği Hırvatistan için gerçekten çok önemli." dedi.

Hodziç, Hırvatistan Parlamentosunda beş ulusal azınlığı temsil ettiğini ve bunlar arasında Boşnaklar, Arnavutlar, Slovenler, Makedonlar ve Karadağlıların bulunduğunu ifade etti.

Görevini bu ülkeler arasında özellikle de Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmak için bir fırsat olarak gördüğünü aktaran Hodziç, Hırvatistan ve Türkiye'nin kültür ve dil başta olmak üzere pek çok ortak noktası olduğunun altını çizdi.

Hodziç, Hırvatistan, Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında merkezi bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile birçok proje yürüttüklerini belirtti.

ADF'nin çok önemli bir forum olduğunu vurgulayan Hodziç, "Katılımcıların listesine, buraya gelenlerin listesine baktığımızda gördüğümüz gibi burası dünya çapında bir sahne." dedi.

  • Hırvatistan
  • azınlık konseyi başkanı
  • türk savunma sanayisi
  • bayraktar tb2

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.