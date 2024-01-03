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Güncel

Bayraktar TB3, Kızılelma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet... Ankara'da kritik zirve

Savunma Sanayii İcra Komitesi bugün yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Zirvede Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızılelma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşülecek.

3 Ocak 2024 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
Bayraktar TB3, Kızılelma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet... Ankara'da kritik zirve
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Savunma Sanayii İcra Komitesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, yerli ve milli silah sistemleri ile teknolojilere yönelik konular ele alınacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından gerçekleştirilecek.

Beştepe'deki toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapılacak. Ayrıca bu yıla ilişkin yol haritası konuşulacak.

Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızılelma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya ilişkin ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılacak.

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