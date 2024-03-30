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BAYRAKTAR TB3 üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün ikinci prototipinin üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

30 Mart 2024 Cumartesi 22:32 - Güncelleme:
BAYRAKTAR TB3 üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladı
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün ikinci prototipinin üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, başarılı uçuş testine ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 PT-2

2. Prototip 3. Uçuş | Prototype #2 3rd Flight

Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium-Altitude System Identification and Performance Test

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