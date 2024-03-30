BAYRAKTAR TB3 üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün ikinci prototipinin üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, başarılı uçuş testine ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3 PT-2
2. Prototip 3. Uçuş | Prototype #2 3rd Flight
Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium-Altitude System Identification and Performance Test
MilliTeknolojiHamlesi
Türk Havacılığının Altın Çağı ��#BayraktarTB3 PT-2 ✈️⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 30, 2024
✅ 2. Prototip 3. Uçuş | Prototype #2 3rd Flight
✅ Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium-Altitude System Identification and Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/yWRcA8qBJU