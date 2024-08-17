Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı 4 test birden gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar o anlara ait görüntüleri "Türk Havacılığının Altın Çağı" notuyla paylaştı.

Türk Havacılığının Altın Çağı ��#BayraktarTB3 38.-39. ve 40. Test / 38th-39th and 40th Tests ✈️ ⚓️��



✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Sertifikasyon ve Performans Testleri | High-Altitude System Identification, Certification and Performance Tests #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/AiT219BPth — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 17, 2024

DÜNYADA İLK

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısına sahip. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş yapabiliyor. Bu özellikleriyle dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliği taşıyor. Milli SİHA, haziran ayında yine aynı merkezde gerçekleştirilen 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini de başarıyla tamamladı.

Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise yine Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait. AKINCI test uçuşunda 45 bin 118 feet'e ulaşmıştı.