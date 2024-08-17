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Bayraktar TB3'te 4 test birden fire vermeden tamamlandı

Milli ve özgün SİHA Bayraktar TB3, 4 test birden gerçekleştirdi. Testlerin başarıyla tamamlandığını duyuran BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

17 Ağustos 2024 Cumartesi 21:15 - Güncelleme:
Bayraktar TB3'te 4 test birden fire vermeden tamamlandı
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Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı 4 test birden gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar o anlara ait görüntüleri "Türk Havacılığının Altın Çağı" notuyla paylaştı.

DÜNYADA İLK

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısına sahip. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş yapabiliyor. Bu özellikleriyle dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliği taşıyor. Milli SİHA, haziran ayında yine aynı merkezde gerçekleştirilen 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini de başarıyla tamamladı.

Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise yine Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait. AKINCI test uçuşunda 45 bin 118 feet'e ulaşmıştı.

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