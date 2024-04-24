Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 30. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

Baykar, Bayraktar TB3'ün toplam 286 saat uçuş süresine eriştiğini belirtti.

Başarılı uçuş testine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Baykar mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3

30. Uçuş | Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi

Toplam Uçuş: 286 saat

30th Flight | Medium and High-Altitude System Identification and Performance Test

Flight Duration: 286 Hours