Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 30. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.
Baykar, Bayraktar TB3'ün toplam 286 saat uçuş süresine eriştiğini belirtti.
Başarılı uçuş testine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Baykar mesajında şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3
30. Uçuş | Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi
Toplam Uçuş: 286 saat
30th Flight | Medium and High-Altitude System Identification and Performance Test
Flight Duration: 286 Hours
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 30. Test Uçuşu | 30th Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 24, 2024
✅ Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium and High-Altitude System Identification and Performance Test #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/q2YXisQJed