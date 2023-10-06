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Bayraktar'dan ABD'ye ''SİHA'' göndermesi: Kuş ölür sen uçuşu hatırla

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne ait onlarca hedefi hava harekatlarıyla imha etti. Operasyonlar sırasında ABD, Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracını vurdu. Yerli ve milli İHA/SİHA'ların öncüsü BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren ABD'ye, İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın şiirinden alıntı yaparak göndermede bulundu.

6 Ekim 2023 Cuma 22:36 - Güncelleme:
Bayraktar'dan ABD'ye ''SİHA'' göndermesi: Kuş ölür sen uçuşu hatırla
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlarda kullandığı bir SİHA'yı Suriye'de düşürdüklerini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, yaşananlardan 'üzüntü' duyduklarını söyleyerek, "Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü." ifadelerini kullandı.

Skandala 'meşru müdafaa' kılıfı uyduran ABD kanadı, "ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu." diyerek kendisiyle çelişti.

SELÇUK BAYRAKTAR: KUŞ ÖLÜR SEN UÇUŞU HATIRLA

Yerli ve milli İHA/SİHA'ların öncüsü BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NATO müttefiki ABD'nin Türkiye'ye ait SİHA'yı Suriye'de düşürmesine gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar'ın, İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın şiirinden alıntı yaptığı "Kuş ölür sen uçuşu hatırla" paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

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