ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlarda kullandığı bir SİHA'yı Suriye'de düşürdüklerini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, yaşananlardan 'üzüntü' duyduklarını söyleyerek, "Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü." ifadelerini kullandı.

Skandala 'meşru müdafaa' kılıfı uyduran ABD kanadı, "ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu." diyerek kendisiyle çelişti.

SELÇUK BAYRAKTAR: KUŞ ÖLÜR SEN UÇUŞU HATIRLA



Yerli ve milli İHA/SİHA'ların öncüsü BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NATO müttefiki ABD'nin Türkiye'ye ait SİHA'yı Suriye'de düşürmesine gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar'ın, İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın şiirinden alıntı yaptığı "Kuş ölür sen uçuşu hatırla" paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.