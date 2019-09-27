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Bayraktar’dan CHP'ye sert tepki: Depremi çıkarlarına alet ediyorlar

CHP'li Gürsel Tekin Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla T3 vakfını hedef aldı. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar söz konusu yalan iddiaların ardından Twitter'dan açıklama yaparak, 'T3 Vakfımızın 1 kuruş dahi destek almadığı İBB tarafından mahkemeye bildirilmesine rağmen çamur siyaset tarzı durmuyor, depremi dahi çıkarlarına alet edebiliyor.' dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden T3'e vakfına kaynak aktarıldığını iddia etti. Söz konusu yalan iddianın ardından T3 Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Bayraktar, T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tek kuruş almadığını, söylenenlerin iftira olduğunu vurguladı.
 
DEPREMİ DAHİ ÇIKARLARINA ALET EDİYORLAR
 
Haluk Bayraktar, "T3 Vakfımızın 1 kuruş dahi destek almadığı İBB tarafından mahkemeye bildirilmesine rağmen çamur siyaset tarzı durmuyor, depremi dahi çıkarlarına alet edebiliyor. Ne olursa olsun gençlerimize yönelik bilim ve teknoloji eksenindeki faaliyetlerimiz durmaksızın devam edecektir." dedi.
 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar
 
"DEPREM KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞIMIZI DA TEKNOFEST'TEKİ EĞİTİM PROGRAMLARINDA GÖREBİLİRDİNİZ"
 
T3 Vakfı da "Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişimi için T3 Vakfımızın yaptığı çalışmaları bu ülkenin iyiliğini isteyen herkes takdir ediyor. Deprem konusundaki duyarlılığımızı da TEKNOFEST'teki eğitim programlarında görebilirdiniz. Bakmaya niyetiniz olsaydı! @gurseltekin34" açıklamasında bulundu.
 
(Sabah)

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