Bayram, 24 TV ile evinize geliyor…

30 Temmuz 2020 Perşembe 11:29 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 11:32

Kendi yolunun ustası, birbirinden değerli isimler, içten tebessümleriyle, Bayram Sohbetleri’nde…

“Zeynep Türkoğlu ile Bayram Sohbetleri” kurban bayramı boyunca 24 TV’de…

ZEYNEP TÜRKOĞLU’NUN BAYRAM KONUKLARI

Bayramın 1. Günü (31 Temmuz 2020 Cuma)

09.10 Araştırmacı Yazar Serap Ekizler Sönmez

Araştırmacı Yazar Serap Ekizler Sönmez, Anadolu Selçuklu sanatına tuttuğu ışığı Bayram Sohbetleri’nde anlatıyor.

Sanat ve bilim nasıl buluştu?

Türk İslam Sanatları bu birliktelikle nasıl zirveye ulaştı?

Sanat ve bilim son sözünü söyledi mi?

Yoksa yeni keşifler kâşifleini mi bekliyor?

Zeynep Türkoğlu soruyor, Serap Ekizler Sönmez cevaplıyor.

Zeynep Türkoğlu İle Bayram Sohbetleri, 31 Temmuz Cuma günü 09.10’da 24 TV’de…

(1 Ağustos Cumartesi 17.10’da ve 3 Ağustos Pazartesi 17.00’de tekrarı yayınlanacaktır.)

BAYRAMIN 1. GÜNÜ (31 TEMMUZ 2020 CUMA)

11.00 Türk Müziği Solisti Hilal Özdemir

Türk Müziği Solisti Hilal Özdemir ve Nazende Müzik Topluluğu doyulmaz bir müzik ziyafeti veriyor. Müzik terapinin hayata kattıklarını anlatıyor.

Müzik terapi nedir, kimlere, nasıl uygulanır?

Müzik terapi ile hastalık tedavileri ve koruyucu hekimlik mümkün mü?

Tıp bilimi ses ve mizik terapisine nasıl bakıyor?

Zeynep Türkoğlu soruyor, Hilal Özdemir cevaplıyor.

Zeynep Türkoğlu İle Bayram Sohbetleri, 31 Temmuz Cuma günü 11.00’de 24 TV’de…

(1 Ağustos Cumartesi 14.00’de ve 3 Ağustos Pazartesi 17:00’de tekrarı yayınlanacaktır.)

BAYRAMIN 1. GÜNÜ (31 TEMMUZ 2020 CUMA)

14.10 Yazar Leyla İpekçi

Yazar Leyla İpekçi yaşadığı ve hissettiği bayramları anlatıyor.

Bayram hangi sırlarla çalıyor kapımızı?

Maddi ve manevi ölçülerde ne söylüyor?

Edebiyatçı bütün bunları nasıl yoğuruyor, nasıl şekillendiriyor?

Zeynep Türkoğlu soruyor, Leyla İpekçi cevaplıyor.

Zeynep Türkoğlu İle Bayram Sohbetleri, 31 Temmuz Cuma günü 14.00’te 24 TV’de…

(2 Ağustos Pazar 20.10’da ve 3 Ağustos Pazartesi 15.10’da tekrarı yayınlanacaktır.)

BAYRAMIN 1. GÜNÜ (31 TEMMUZ 2020 CUMA)

17.10 Yazar Ahmet Turgut

Yazar Ahmet Turgut, Hz. İbrahim’in sınavını, Hz. İsmail’in teslimiyetini, kurban bayramında görünür görünmez kurbanları ve insanın sınanmasını anlatıyor.

Zeynep Türkoğlu soruyor, Ahmet Turgut cevaplıyor.

Zeynep Türkoğlu İle Bayram Sohbetleri, 31 Temmuz Cuma günü 17.00’de 24 TV’de…

(2 Ağustos Pazar 12.10’da ve 3 Ağustos Pazartesi 11.10’da tekrarı yayınlanacaktır.)