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Bayram arefesinde suikast! Sokak ortasında taradılar

Kağıthane'de şüpheliler bayram arefesinde otomobil ile takip ettikleri genci kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen gencin saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA30 Mart 2025 Pazar 10:44 - Güncelleme:
Bayram arefesinde suikast! Sokak ortasında taradılar
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Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle caddede seyreden genci lüks bir araçla takip eden şüpheliler, takip ettikleri kişi durakladığı esnada otomobilden inerek genci kurşun yağmuruna tuttu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından saldırıya uğrayan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, cadde üzerinde otomobiliyle seyreden gencin park ettiği esnada kendisini takip eden şüpheliler tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan saldırıya uğrayan kişinin, saldırganlar tarafından başka bir şahsa benzetilmesi üzerine kurşunların hedefi olduğu iddia edildi.

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