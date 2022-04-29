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Güncel

Bayram coşkusu 24 TV'de yaşanıyor! Elif Buse Doğan'la Müzik Durağı

Bayramın tüm neşesi birbirinden renkli isimlerle 24 ekranlarında sizlerle buluşuyor. Türk Halk Müziği'nin genç yeteneği, muhteşem sesi, kaliteli müzik tarzı ile Elif Buse Doğan'la birlikte bayram boyunca evlerinize konuk oluyoruz.

29 Nisan 2022 Cuma 12:53 - Güncelleme:
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Birbirinden değerli isimlerle müzik ziyafetine doymaya hazırmısınız?

Bayramın birinci gününde; bozlak geleneğinin yeni nesil sanatçısı İsmail Altunsaray'ı konuk ediyor.

Bayramın ikinci gününde; "Cennetten Çiçek" şarkısıyla dinlenme rekorları kıran şarkıcı Zehra Gülüç'ü konuk ediyor

Bayramın üçüncü gününde; kemençe ve karadeniz esintilerini getiren şarkıcı Bilal Hancı'yı konuk ediyor.

"Elif Buse Doğan'la Müzik Durağı" anonim türküler eşliğinde, bayram boyunca, bayram şekeri tadında 24'ten evlerinize konuk oluyor.

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