Bayram dönüşü trafik felç oldu: Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor

Tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenler dönüş için yollara çıktı.

Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Köroğlu ve Bolu Dağı Tüneli ile Düzce kesimi Kaynaşlı, Üçköprü, Beyköy ve Gümüşova Rampası mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşuyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise zaman zaman yoğunluk görülüyor. D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

Jandarma, polis ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde görev yapıyor.

Trafik yoğunluğunun öğleden sonra artarak devam etmesi bekleniyor.