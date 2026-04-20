  • Bayram günü babasını katletmişti! Cani oğulun cezası belli oldu
Güncel

Bayram günü babasını katletmişti! Cani oğulun cezası belli oldu

Ankara'da tedavi olmasını isteyen babasını Kurban Bayramı'nın ilk günü bıçaklayarak öldüren ve annesini yaralayan uyuşturucu bağımlısı sanık Numan Yasin Zeren'in yargılandığı davada karar açıklandı. Zeren, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

IHA20 Nisan 2026 Pazartesi 14:31
Bayram günü babasını katletmişti! Cani oğulun cezası belli oldu
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Numan Yasin Zeren ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, dosyada eksik husus bulunmadığını belirterek bu celsede karar verileceğini ifade etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Söz verilmesi üzerine konuşan sanık Zeren, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, yaşanan olaydan dolayı pişmanlığını dile getirdi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Numan Yasin Zeren, 29 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen olayda, uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen babası Mehmet Zeren ile tartıştı. Çıkan kavgada Numan Yasin Zeren, babasını 3 yerinden bıçakladıktan sonra durumu komşularına haber vermek isteyen annesi Yıldız Zeren'i de bıçakladı. Mehmet Zeren hastanede hayatını kaybetti, Yıldız Zeren ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Numan Yasin Zeren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

