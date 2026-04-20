Bayram günü babasını katletmişti! Cani oğulun cezası belli oldu

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Numan Yasin Zeren ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, dosyada eksik husus bulunmadığını belirterek bu celsede karar verileceğini ifade etti.

Söz verilmesi üzerine konuşan sanık Zeren, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, yaşanan olaydan dolayı pişmanlığını dile getirdi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Numan Yasin Zeren, 29 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen olayda, uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen babası Mehmet Zeren ile tartıştı. Çıkan kavgada Numan Yasin Zeren, babasını 3 yerinden bıçakladıktan sonra durumu komşularına haber vermek isteyen annesi Yıldız Zeren'i de bıçakladı. Mehmet Zeren hastanede hayatını kaybetti, Yıldız Zeren ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Numan Yasin Zeren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.