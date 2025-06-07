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Bayram günü facia! Anne ve küçük kızı evde ölü bulundu

Gaziantep'te anne ve 3 yaşındaki kızı evde ölü bulundu. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede olayın neden kaynaklandığını belirledi.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 07:08 - Güncelleme:
Bayram günü facia! Anne ve küçük kızı evde ölü bulundu
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde anne ve 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu.

75. Yıl Mahallesinde ikamet eden Seçil Kaymakçı (27) ve kızı Nilvara'dan (3) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, kilitli kapıyı açtıklarında anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekipler, yaptıkları ilk incelemede anne ve çocuğunun evde yanan beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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