Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesi ödemeleri hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri ödendi. Milyonlarca SSK-SGK Bağkur emeklisinin heyecanla beklediği emekli bayram ikramiyelerinin 4'üncüsü ödenecek. Geçtiğimiz yıldan beri emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştiriliyor. Emekli bayram ikramiyeleri hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIYOR?

Emekli ikramiyesi için tarih belli oldu. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 5-9 Ağustos arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Emekli bayram ikramiyesinin önümüzdeki haftaiçi yani 5-9 Ağustos arasında yatırılacağı kesinleşti.

YENİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Ramazan Bayramı'ndan sonra emekli olanlar da Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyeden faydalanabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

SGK’dan emekli aylığı alanların yanı sıra, mayıs ayına aylığı bağlanan emeklilere de verilecek. Bunun yanı sıra bayramda maaş almaya hak kazanan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanacak. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da yararlanacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.