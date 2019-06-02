Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl İl bayram namazı vakitleri sizlerle! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İl İl bayram namazı vakitlerini sizler için derledik. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olan bayram namazı için araştırmalar yapılmaya başlandı. İki rekat olarak kılınan bayram namazı cemaatle kılınır. Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek'atlık bir namaz olarak biliniyor. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâcip bir namazdır. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bunun her rek'atında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bayram namazı vakitleri ve bayram namazı kılınışı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...