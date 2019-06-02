Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl İl bayram namazı vakitleri sizlerle!
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İl İl bayram namazı vakitlerini sizler için derledik. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olan bayram namazı için araştırmalar yapılmaya başlandı. İki rekat olarak kılınan bayram namazı cemaatle kılınır. Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek'atlık bir namaz olarak biliniyor. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâcip bir namazdır. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bunun her rek'atında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bayram namazı vakitleri ve bayram namazı kılınışı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...
Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek'atlık bir namaz olarak ifade ediliyor. Ramazan Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar 'Bayram namazı saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bayram namazı saat 06.13'te kılınacak. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06.01, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak. İl İl bayram namazı vakitlerini sizlerle paylaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre illerdeki bayram namazı vakitlerine haberimizin içerisinden ulaşmanız mümkün. İşte, İl İl bayram namazı vakitleri sizlerle...
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06.01, İstanbul'da 06.13, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ SİZLERLE!
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 05.58, Adıyaman: 05.44, Afyonkarahisar: 06.13, Ağrı: 05.20, Aksaray: 06.00, Amasya: 05.47, Ankara: 06.01, Antalya: 06.16, Ardahan: 05.18, Artvin: 05.22, Aydın: 06.26, Balıkesir: 06.21, Bartın: 05.58, Batman: 05.32, Bayburt: 05.30, Bilecik: 06.12, Bingöl: 05.33, Bitlis: 05.27, Bolu: 06.04, Burdur: 06.16, Bursa: 06.15, Çanakkale: 06.26, Çankırı: 05.56, Çorum: 05.51, Denizli: 06.21, Diyarbakır: 05.36, Düzce: 06.05, Edirne: 06.21, Elazığ: 05.38, Erzincan: 05.35, Erzurum: 05.27, Eskişehir: 06.10, Gaziantep: 05.49, Giresun: 05.36, Gümüşhane: 05.33, Hakkari: 05.23, Hatay: 05.56, Iğdır: 05.16, Isparta: 06.15, İstanbul: 06.13, İzmir: 06.27, Kahramanmaraş: 05.50, Karabük: 05.58, Karaman: 06.06, Kars: 05.18, Kastamonu: 05.53, Kayseri: 05.53, Kırıkkale: 05.58, Kırklareli: 06.19, Kırşehir: 05.57, Kilis: 05.51, Kocaeli: 06.10, Konya: 06.07, Kütahya: 06.13, Malatya: 05.43, Manisa: 06.25, Mardin: 05.35, Mersin: 06.01, Muğla: 06.25, Muş: 05.29, Nevşehir: 05.56, Niğde: 05.58, Ordu: 05.38, Osmaniye: 05.54, Rize: 05.27, Sakarya: 06.08, Samsun: 05.43, Siirt: 05.29, Sinop: 05.46, Sivas: 05.44, Şanlıurfa: 05.43, Şırnak: 05.28, Tekirdağ: 06.19, Tokat: 05.45, Trabzon: 05.31, Tunceli: 05.36, Uşak: 06.17, Van: 05.22, Yalova: 06.13, Yozgat: 05.53, Zonguldak: 06.01."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.
BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
1.REKAT
Niyet (Niyet edilerek imama uyulur).
1. Tekbiri alırız. Subhaneke
2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
4. Tekbiri alırız. Elleri bağlarız İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Kur'an'dan bir sure okumasını dinleriz.
Rüku
Secde
Ara oturuş
Secde
2.REKAT
Besmele İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Bir sure okumasını dinleriz.
1. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. Ellerimizi kaldırmadan
4. Tekbiri alarak rükuya gideriz
Secde
Ara oturuş
Secde
Tahiyyat
Allahumme salli,
Allahumme barik
Rabbena Duaları
Selam
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