Bayram öncesi dron destekli trafik denetimi

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik kazalarını önlemek için denetimlerini artıran jandarma ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşturulan noktalarda dron uçurarak denetim yaptı.

Havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durduran ekipler, kimi sürücüleri uyarırken bazıları hakkında ise işlem yaptı.

Ekipler, Karadeniz Sahil Yolu'nun yanı sıra Ordu-Sivas kara yolu ile Karadeniz-Akdeniz yolunda da denetimde bulunuyor.

Jandarmanın trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerin bayram tatili boyunca sürmesi planlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Bilgehan Talay, AA muhabirine, komutanlık olarak sorumluluk bölgelerinde trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliği ile sürücülerin kara yolunda güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

- "HER ŞEY SİZLERİN MAL VE CAN GÜVENLİĞİ İÇİNDİR"

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde seyir ve sabit radarla hız kontrollerinin yanında özellikle emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu, yaya önceliği ve hatalı sollama gibi kural ihlallerini dronla denetlediklerini belirten Talay, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığını aktardı.

Talay, müdahale ettikleri kazalarda yaralanma ve ölümlerin birçoğunun emniyet kemeri kullanmamaktan kaynaklandığına dikkati çekerek, "Sürücülerimizi özellikle emniyet kemerlerini kullanmaları ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıyoruz. Bilinmesini isteriz ki her şey sizlerin mal ve can güvenliği içindir." diye konuştu.

Yolda seyir halinde iken uykusu gelen sürücülere de tavsiyelerde bulunan Talay, "Özellikle uzun yola giden sürücülerimizden yorgunluk hissettikleri zaman araçlarını kara yollarındaki güvenli noktalara çekerek dinlenmelerini istiyoruz. Kısa süreli dinlenmeleri bile onlar için çok büyük fayda olacaktır." ifadelerini kullandı.

Talay, sürücülerden hız kurallarına da uymalarını isteyerek, "Sloganımızı da hatırlatmak istiyoruz. Geç gitmek, hiç gitmemekten iyidir." dedi.

- SÜRÜCÜLER DENETİMLERDEN MEMNUN

Sürücü Hatice Karakoyun ise denetimlerden memnun kaldıklarını söyledi.

Bayram öncesi denetimlerin daha da artırılmasının yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Karakoyun, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Karakoyun, hıza çok karşı olduğunu belirterek, bunun yanında direksiyon başında telefonla konuşulmaması gerektiğini vurguladı.

Namık Günaydın, "Ramazan Bayramı öncesi yapılan denetimin faydalı olduğunu söylemek isterim. Doğru olan da budur. Tüm sürücü arkadaşların kurallara uymalarını istiyorum." dedi.

Muhsin Karahasan, bu denetimlerin tüm sürücülerin ve yolcuların can ve mal güvenliği için yapıldığını dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.