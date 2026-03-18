  Bayram öncesi hareketlilik: Vatandaşlar Mısır Çarşısı'na akın etti
Güncel

Bayram öncesi hareketlilik: Vatandaşlar Mısır Çarşısı'na akın etti

İstanbul Eminönü'nde Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar lokum, Türk kahvesi, şeker ve kuruyemiş almak için Mısır Çarşısı ve çevresine akın etti. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin de etkisiyle bölgede yoğunluk doruk noktasına ulaştı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'un en işlek alışveriş noktalarından Eminönü, büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Lokum, şeker, Türk kahvesi ve kuruyemiş tezgahları önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak için bölgeye akın etti.

MISIR ÇARŞISI VE ÇEVRESİNDE BAYRAM KALABALIĞI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş telaşına giren vatandaşlar, Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Tarihi ve turistik noktalar arasında yer alan Eminönü'nde, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de etkisiyle bayram öncesinde hareketlilik arttı.

Özellikle Mısır Çarşısı ve çevresindeki iş yerlerinde alışveriş yapanların oluşturduğu kalabalık dikkati çekti.

Şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolataların müşterilerin beğenisine sunulduğu tezgahlarda yer yer yoğunluklar yaşandı.

Alışverişe çıkan vatandaşlar, kahvaltılık ürün ve kuruyemiş ile kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu.

Bayram alışverişi yapmaya gelen Fatma Kınsüm, "Bayramlarımızın olmazsa olmazı Türk kahvesi ve lokum aldık, şeker aldık. İkramlıklarımız hazır, misafirlerimizi bekliyoruz. Bayramda tek temennim tüm dünyada barış." ifadelerini kullandı.

Kahve, şeker ve lokum aldığını kaydeden Rasim Doğan, "Bayramı hazır bekliyoruz. Çocuklarımız gelecekler, hazırlıklarımız tamam." dedi.

Alışveriş için gelen Bayram Güven, kıyafet ile kahvaltılık ve kuruyemiş aldığını aktararak, "Torunlar gelecek, eski bayramları tutmasa da çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bayramlıklar bize, torunlara harçlık, şeker, kuruyemiş vereceğiz. İkramlarımız hazır." diye konuştu.

