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Bayram öncesi jandarma ekiplerinden helikopter destekli trafik denetimi

Bursa'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

AA27 Haziran 2023 Salı 13:09 - Güncelleme:
Bayram öncesi jandarma ekiplerinden helikopter destekli trafik denetimi
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İçişleri Bakanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığınca bayram dolayısıyla yapılan çalışmalar kapsamında Bursa'da ekipler, birçok noktada trafik uygulaması yapıyor.

Kentin farklı noktalarında 47 ekipte 112 personelin katıldığı denetimlere Aydın Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle destek veriliyor.

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da helikopterden denetimlere katıldı.

Kazaların önüne geçebilmek ve trafiği izlemek için 4 bin 735 kilometre uzunluğundaki yol ağı havadan denetlendi.

Otoyollardaki yoğunluk durumunu da kontrol eden ekipler, gördükleri olumsuzlukları yer ekiplerine bildirdi.

  • Bursa İl Jandarma Komutanlığı
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