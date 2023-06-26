Bayram öncesi kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 21-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Çorum-Sungurlu yolunun 0-2. kilometreleri, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometreleri ve Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Tirebolu yolunun 42. kilometresinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.