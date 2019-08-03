Bayram öncesi memur maaşları ödenecek mi? Bayram öncesi maaşlar yatar mı? sorularının yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz bayram memur emeklilerinin maaşlarının erken yatırılacağı müjdesini vermişti. Kurban Bayramı'nda da aynı müjdenin verilmesi heyecanla bekleniyor. Memur maaşları her ayın 15’in yattığı için maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağı konusunda soru işaretleri gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kurban Bayramı 2019 yılında 11 Ağustos’ta başlayacak...

BAYRAM ÖNCESİ MEMUR MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?

Bayram öncesi maaşlar yatar mı? sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmadı. Maaşların 8-9 Ağustos’ta yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili güncel açıklamalara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Memur maaşları her ayın 15'i olduğunda ilgili kişilerin banka hesaplarına yatırılır. Ancak maaşların yatırılması hususuyla alakalı her ay için belirli bir saatten bahsetmek mümkün değildir. Fakat genel olarak maaşların gece yarısı yatırıldığı görülür. Saat 02:00 ila 02:00 arasında yatırılan maaşlar önceden yalnızca kamu bankalarına yatırılıyordu. Ancak günümüzde maaş hesabı özel bir bankada olabiliyor.

Memur maaşların her ayın 15'inde tanımlı banka hesabınıza yatırılır. Ancak bu hususta net bir saat bulunmamaktadır. Fakat maaşların genel olarak 00:00 ile 02:00 aralığında yatırıldığını görüyoruz.