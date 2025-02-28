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Bayram öncesi piyasaya süreceklerdi! Tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi

Ankara'da Ramazan Bayramı öncesinde tarihi geçmiş çikolataların tarihini değiştirerek satışa sunulacağı belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 17 ton çikolata ele geçirildi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 11:58 - Güncelleme:
Bayram öncesi piyasaya süreceklerdi! Tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi
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Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yenimahalle'deki bir depoda, son tüketim tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanarak, tarihi değiştirildikten sonra Ramazan Bayramı öncesinde yeniden satışa sunulacağını tespit etti.

Bunun üzerine alınan arama kararı doğrultusunda Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri söz konusu depoya dün operasyon düzenledi.

Operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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