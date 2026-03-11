Bayram öncesi sıkı denetim: Fahiş fiyatlara göz açtırılmıyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, kafe, restoran, fırın ve marketlerde haksız fiyat artışları, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluklar ile aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerden kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Adana'daki denetimlere Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek de eşlik etti.

"3 BİN 973 TL İDARİ PARA CEZASI"

Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde yapılan market denetimi sırasında açıklamalarda bulunan Hüseyin Gödelek, bayram öncesi denetimlerin sıklaştırılacağını söyledi. Gödelek, "Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı olarak haksız fiyat artışı ve fiyat etiketleri konusundaki denetimlerimiz devam etmektedir. Yaptığımız denetimlerde raflarda fiyat etiketleri olup olmadığını kontrol ediyoruz. Etiket varsa raf ile kasa arasındaki uyumsuzluğu inceliyoruz. Karşılaştığımız uyumsuzluklarda her bir ürün için 3 bin 973 TL idari para cezası uygulamaktayız. 1 Ocak'tan itibaren bin 200 farklı firmada 610 bin ürünü denetledik. Arkadaşlarımız her gün sahada çalışarak özel günler öncesinde denetimleri sıklaştırmaktadır" dedi.