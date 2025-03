Bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı: Her 2 saatte bir mola versinler

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya Yolu üzerinde de yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.

Evrak kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, vatandaşlara sürüş güvenliği hakkında bilgi verildi ve sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Buradaki denetim noktasında konuşan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını, bu nedenle şehirler arası yollarda trafik yoğunluğunun diğer bayramlardan daha fazla olacağını değerlendirdiklerini belirtti.

Trafik tedbirlerini 14 gün boyunca sürdüreceklerini ifade eden Ayhan, "Seyahat süreleri uzadıkça sürücüler sabırsızlanmakta ve daha fazla risk alarak araç kullanmaktadırlar. Bunun sonucunda da maalesef kazalar ve can kayıpları artmaktadır." dedi.

Son 2 yıldaki bayramlarda yaşanan trafik kazalarında 744 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini veren Ayhan, İçişleri Bakanlığınca tatil süreci boyunca yollardaki kazaları önlemek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla görev yapacaklarını belirtti.

Polis ve jandarma ekipleri olarak toplam 69 bin 11 personelin görev yapacağını ifade eden Ayhan, bayram tatili süresince ülke genelindeki trafik kazalarını ve anlık gelişmeleri, sıkışmaları da Ankara'daki trafik yönetim merkezinden takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Sürücülerin dikkatli araba kullanmasının önemli olduğunu ifade eden Ayhan, "Trafik denetimlerini arttırmaktaki amacımız kesinlikle daha fazla ceza yazmak değildir. Şu bilinmelidir ki bu denetimlerin tamamının amacı trafik kazalarını ve can kayıplarını önlemektir." diye konuştu.

İstatistiklerin, denetimler yoğun yapıldıkça trafik kurallarına uyma alışkanlığının geliştiğini gösterdiğini dile getiren Ayhan, şöyle devam etti:

"2023 ve 2024 yıllarında bayram tatillerinde, hız kazalarında 775 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü hız ve yönetim raporuna göre, ortalama hızlardaki yüzde 5'lik bir düşüş, ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltmaktadır. Bu nedenle gündüz 1271, gece 601 radar ile 24 saat boyunca radarlı hız kontrolü yapacağız. 835 güzergahta elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi yapmaya da devam edeceğiz. Helikopter ve dronlarla da havadan denetim yapacağız. Ülke genelinde alınan bu trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için üst yöneticilerden oluşan 96 heyeti illerimizde denetim yapmak için görevlendirdik."

"BİZİM İÇİN TRAFİKTEKİ BİR CAN KAYBI BİLE ÇOK FAZLADIR"

Şehirler arası sefer yapan otobüs denetiminin çok önemli olduğunu belirten Ayhan, kazaları ve can kayıplarını önlemek için terminaller ile güzergahlarda denetim yapacaklarını söyledi.

Denetimlerde yolcuları da bilgilendireceklerini dile getiren Ayhan, sivil personelleri otobüslere bindirerek şehirler arası otobüsleri denetleyeceklerini kaydetti.

Denetimlerin tamamının vatandaşların can güvenliğini sağlamak için yapıldığını vurgulayan Ayhan, şöyle devam etti:

"Bizim için trafikteki bir can kaybı bile çok fazladır. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 50 oranında azaltabilmektedir. Lütfen otobüsler dahil tüm araçlarda emniyet kemerlerimizi kullanalım. Seyir halinde cep telefonu kullanımı kaza yapma olasılığını 4 kat daha arttırmaktadır. Araç kullanırken lütfen cep telefonuyla uğraşmayalım. Tüm trafik kazası can kayıplarında, yaya can kayıplarının oranı yüzde 21'dir. Bu oran gerçekten çok yüksek. Lütfen yayalara saygı gösterelim. Yaya ve okul geçitleriyle kavşaklarda yayalara öncelik hakkı tanıyalım. Motosikletler tüm araçların yüzde 20'sini oluşturmasına rağmen kazaların yüzde 53'üne karışmaktadır. Bu oran gerçekten çok yüksek. Ülkemiz için bu oranı bir an önce düşürmemiz lazım. Bu nedenle motosiklet sürücülerinin kask kullanmalarını, riskli hareketlerden kaçınmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini özellikle tembih etmek istiyorum."

"HER 2 SAATTE BİR EN AZ 10 DAKİKA MOLA VERSİNLER"

Yolculuklarda seyahat süreleri uzadıkça uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı kazaların arttığına dikkati çeken Ayhan, buna yönelik tedbirler alındığını belirtti.

Tedbirler kapsamında yolcuların bilgilendirileceğini dile getirerek Ayhan, şunları kaydetti:

"Uygulama noktalarında, sabah saatlerinde 5 ve 7 arasında yani insanların en yorgun olduğu saatlerde sürücüleri durdurup araçtan indirerek 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla onları dinlendirme uygulaması yapmaya da devam edeceğiz. Lütfen sürücülerimiz de her 2 saatte bir en az 10 dakika mola versinler. Yolda sabırsız davranmayalım. Yaptığınız hız belki sizi varacağınız yere birkaç dakika erken ulaştırabilir ama belki de sevdiklerinizden sonsuza dek sizi ayırabilir. Bu nedenle hız yapmayalım. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun diyorum. Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum."