Bayram öncesi yürek yakan kaza: Baba öldü, 2 oğlu yaralandı

Kaza, Karacabey otobanı Yolağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Küçükoğlu idaresindeki hafif ticari araç, Karacabey'e kurbanlık almak için seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Küçükoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 2 oğlu ise hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayram öncesi yaşanan acı kaza aileyi yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.