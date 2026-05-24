İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bayram öncesi zehir tacirlerine darbe! Çok sayıda madde yakalandı
Güncel

Bayram öncesi zehir tacirlerine darbe! Çok sayıda madde yakalandı

Kastamonu'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

IHA24 Mayıs 2026 Pazar 01:17 - Güncelleme:
Bayram öncesi zehir tacirlerine darbe! Çok sayıda madde yakalandı
ABONE OL

Kastamonu'da bayram öncesinde 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 9 bin 187 adet sentetik ecza, 49,46 gram bonzai, 12,89 gram esrar, 3 adet uyuşturucu aparatı, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 50 euro ve 38 bin 795 TL, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 84 adet dolu av tüfeği kartuşu ve çok sayıda boş kartuş, 3 adet fişek kemeri, yaklaşık 100-110 gram barut, kartuş yapımında kullanılan kurşun parçaları, saçmalar ile alet ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.S., A.Y., B.C.E., A.G. ve M.M.B. tutuklanırken, A.B.Y. hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.