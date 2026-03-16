Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşeceği bildirildi. Doğu bölgelerinde kar yağışı ihtimali bulunurken bayram günlerinde birçok ilde yağmur bekleniyor.

Haftanın ilk gününde yurdun doğusu yağışlı, batısında ise bulutlu bir hava ile giriliyor. Meteoroloji son dakika açıklamasında, Doğu Anadolu'nun bazı illerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

16 Mart Pazartesi gününde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu'da çığ riskine karşı uyarı yapıldı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağmur bekleniyor.

Batı kesimlerinde ise hafta ortasına kadar parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde yağışlı bir hava etkili olacak.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta ortası itibarıyla kademeli olarak yurt genelinde azalışa geçecek. Bayramın birinci gününde ise yurdun pek çok noktasında yağışlı bir hava hakim olacak.

Yağışlı hava, bayram tatili boyunca etkisini devam ettirecek.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU!

Ankara perşembe gününe kadar parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 17 derece olarak tahmin ediliyor. İstanbul, çarşamba gününden itibaren yağmurlu, sıcaklık en yüksek 12 derece olarak ölçülecek. İzmir'de ise hafta ortasına kadar parçalı bulutlu hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 19 derece civarında seyredecek.