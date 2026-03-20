Bayram sabahı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Sungurlu'da meydana gelen trafik kazası büyük panik yarattı. Çorum-Ankara kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otobüsteki diğer yolcular ise farklı bir araca aktarılarak yolculuklarına devam etti.

Osman Sakaoğlu idaresindeki 06 FRA 675 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Ankara kara yolunun 3. kilometresinde, Hasan Yetişken yönetimindeki 26 ADJ 270 plakalı kamyonetle çarpıştı.

7 YARALI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

