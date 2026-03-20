Güncel

Bayram sabahı rastgele ateş açtılar! Geniş çaplı arama başlatıldı

Karaman'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle rastgele ateş açılması sonucu otomobil ile bir evin pencere panjuru zarar gördü.

IHA20 Mart 2026 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yanlarında getirdikleri tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, tüfekten çıkan saçmaların sokak üzerinde park halindeki bir otomobile ve bir evin pencere panjuruna isabet ederek zarar verdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde ve zarar gören araçla evde detaylı inceleme yaparak boş kovanları topladı.

Polis, çevreye ateş açarak kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

