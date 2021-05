Bayram sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte 3 aşamalı normalleşme takvimi

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:19 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:19

Bayram sonrası normalleşme aşamaları için milyonlarca kişinin gözü kulağı gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Ramazan Bayramı sonrası ilk Pazartesi, tam kapanma sona erecek. 17 günlük tam kapanmanın ardından yapılacak olan kabine toplantısı sonrası açıklanacak olan 3 aşamalı normalleşme takvimi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kısıtlamaların sona ermesinden sonraki süreçte ise yeni normalleşme takviminin yer alması bekleniyor. Peki Bayram sonrası normalleşme nasıl olacak?

BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi halinde uygulanacak olan normalleşme aşamaları arasında ilk olarak küçük işletmelerin açılacağı ve yüz yüze eğitime başlanacağı öngörülüyor ancak konu ile ilgili resmi açıklama Kabine Toplantısı sonrası belli olacak.

CNN Türk'ün haberine göre; İlk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Pazartesi sonrası uygulanacak normalleşme planına göre ilk aşamada kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak.

3 AŞAMALI NORMALLEŞME TAKVİMİ

Kulislerde konuşulan 3 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

İLK AŞAMA

Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar saat 20.00'a kadar açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak.

Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

İKİNCİ AŞAMA

Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak "kapınızın önüne masa atarak çalışın" denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek. Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek. Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

17 günlük tam kapanma süreci resmi olarak 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi.

TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisine yöneltilen tam kapanma sorusuna, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili sorulan soruya "Böyle bir değerlendirmemiz bugün itibarıyla yok" şeklinde yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı açıklamada Bayram sonrası normalleşmeye dair vatandaşları bilgilendirdi.

Başkan Erdoğan, "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgayla tüm dünyayı etkisi altına alan dalganın olumsuzluklarında kaçınılmaz olarak bizde etkilendik. Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayısında milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.

"SALGIN TEHDİDİNE KARŞI GEREK HER TÜRLÜ YOL VE YÖNTEMİ KULLANACAĞIZ"

"Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gerek her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz" diye konuştu.