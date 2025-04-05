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Tatil bitti, İstanbul'a dönüş başladı! Yollarda yoğunluk yaşanıyor

Bayram izinlerinin bitmesine bir gün kala tatile çıkan İstanbulluların dönüşü sürüyor. İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü kullanan ve Anadolu Otoyolu başta olmak üzere kente gelen bir çok yolda yoğunluk yaşanıyor.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 17:03 - Güncelleme:
Tatil bitti, İstanbul'a dönüş başladı! Yollarda yoğunluk yaşanıyor
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Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Dönüş için İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenlerin Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman oluşturduğu akıcı yoğunluk, Osmangazi Köprüsü gişelerinde de sürüyor.

Büyük çoğunluğu dönüşe açılan Hersek Gişeleri'nden sorunsuz şekilde geçen tatilciler, kısa sürede İstanbul'a gidebiliyor.

Köprünün her iki bölümünde denetimlerini sürdüren Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri ile birlikte İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, durdurulan araç sürücüleriyle denetimlere ilişkin sohbet etti.

Sürücüler ve yolcular emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda ekiplerce uyarıldı.

ANADOLU OTOYOLU KOCAELİ KESİMİNDE YOĞUNLUK

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde de dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Otoyolun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yavaşlayan trafik zaman zaman kısa sürelerle durdu.

Yoğunluk, Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisinden Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili oluyor.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLUNDA YOĞUNLUK

Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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