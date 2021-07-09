Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan cevapladı

9 Temmuz 2021 Cuma 13:49 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 14:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın burada önemli bir gayreti var

Aşılamada şu anda 58 milyonu aşmış durumdayız

Diyarbakır'da aşılamanın süratle olacağına inanıyorum. Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz

(Bayram tatili süresi) Tatil süreci 10 ile 9 gibi arada dolaşıyor ama bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım.

NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki adımı atmış olacağız

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Türkiye, bu sistemi yakalamakla çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır