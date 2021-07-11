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Bayram tatili kaç gün olacak? Kabine yarın yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor.

DHA11 Temmuz 2021 Pazar 16:04 - Güncelleme: 11 Temmuz 2021 Pazar 16:21
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İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

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