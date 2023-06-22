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Bayram tatili ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, yolculuk planlayan kişiler tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Hükümet tarafından alınan karar doğrultusunda Bayram tatili uzatıldı. Peki Bayram tatili ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte resmi tatil sayılan tarihler

22 Haziran 2023 Perşembe 17:51 - Güncelleme:
Bayram tatili ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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Bayram tatili için hazırlıklar başladı. Bayramın hafta ortasına denk geliyor olması nedeniyle tatilini uzatmak isteyen kişiler Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusuna cevap arıyor. Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Peki Bayram tatili ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "26-27 Haziran günlerini idari izin ilan etme kararı aldık. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak." ifadelerini kullandı.

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

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