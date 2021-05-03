03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:59

Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? sorusu tam kapanma sürecinde uzaktan çalışan milyonlarca vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kamu çalışanlarının bayram tatili 9 gün oldu. Mayıs'ın 13'ünde gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı öncesindeki 12-11 ve 10 Mayıs tarihleri de kamuda resmi tatil sayılacak. Buna göre Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullarda bayram tatili kaç gün?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Ramazan Bayramının 1.Günü 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. Öncesindeki 3 günün de tatile eklenmesiyle birlikte, hafta sonları dahil kamu çalışanları toplam 9 gün tatil yapmış olacak. 9 günlük tatil özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.

9 GÜNLÜK RESMİ TATİL SÜRESİ

10.05.2021 Pazartesi

11.06.2021 Salı

12.05.2021 Çarşamba (Arefe Günü)

13.05.2021 Perşembe Ramazan Bayramı 1. Günü

14.05.2021 Cuma Ramazan Bayramı 2. Günü

15.05.2021 Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Günü

16.05.2021 Pazar

OKULLARDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Okullarda Bayram tatili, resmi tatil ilan edilen 9 gün boyunca devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü "Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler" adlı genelge yayımladı.

Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

İlgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerinin titizlikle uyulması gerektiği ifade edildi. Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.