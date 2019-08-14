Kurban Bayramı tatilinde son 24 saatte yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 140 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden 13 Ağustos saat 16.00'ya kadar ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana geldi.

Son 24 saatteki kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı.

ayram tatilinin başladığı 9 Ağustos mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 40'a, yaralı sayısı 349'a yükseldi.