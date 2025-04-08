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Bayram tatilinde müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince müze ve ören yerlerini yaklaşık 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

AA8 Nisan 2025 Salı 12:06 - Güncelleme:
Bayram tatilinde müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını
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Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"9 günde 1 milyonu aştık. Bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerimize olan büyük ilgi, kültürel mirasımıza verilen değerin en güzel göstergesi oldu. Sadece 9 günde müze ve ören yerlerimizi 1 milyon 50 bin 215 ziyaretçi gezdi. En çok ilgi gören ilk 15 müzemizi ise toplam 584 bin 380 kişi ziyaret etti. Kültürle büyümeye, tarihimizle geleceğe yürümeye devam ediyoruz."

Ersoy, en çok ilgi gören ilk 15 müzeyi ise toplam 584 bin 380 kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 29 Mart-6 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince İzmir Efes Ören Yeri en fazla ziyaret edilen nokta oldu. Onu, Göbeklitepe ve Pamukkale'deki Hierapolis Ören Yeri takip etti.

Ziyaret edilen ilk 15 müze, ören yeri ve ziyaretçi sayıları şöyle:

"İzmir Efes Ören Yerini 81 bin 264 kişi, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yerini 71 bin 388, Pamukkale Hierapolis Ören Yerini 64 bin 21 kişi, Paşabağlar Ören Yerini 53 bin 792 kişi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesini 49 bin 67 kişi, Nevşehir Göreme Ören Yerini 46 bin 780 kişi, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehrini 30 bin 213 kişi, İstanbul Galata Kulesi 27 bin 90 kişi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesini 25 bin 995 kişi, Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehrini 25 bin 768 kişi, Mersin Silifke Cennet Cehennem Ören Yerini 24 bin 647 kişi, Ankara Cumhuriyet Müzesini 24 bin 591 kişi, Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yerini 23 bin 444 kişi, İstanbul Arkeoloji Müzesini 20 bin 46 kişi, Çanakkale Troya Ören Yerini 16 bin 274 kişi."

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • Bakan Ersoy
  • Mehmet Nuri Ersoy

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