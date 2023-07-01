Bayram tatilinden dönüşler başladı

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenler, dönüş yoluna çıkmaya başladı.

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden gelen tatilciler otoyola Gerede-Karadeniz bağlantı yolundan, Zonguldak-Bartın hattından gelenler ise Yeniçağa gişelerinden giriş yapıyor.

Otoyolun Gerede ve Yeniçağa gişeleri ile bölgede bulunan dinlenme tesislerinin giriş ve çıkışlarında araç hareketliliği oluştu.

Bolu Dağı Tüneli ile viyadükleri üzerinde de zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.

Otoyolun Düzce geçişi İstanbul istikametinde ise Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla, Gölyaka ve Bolu Dağı 1, 2 ve 3. viyadük mevkilerinde akıcı yoğunluk görülüyor.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İlçeyi sahil şeridinden Zonguldak ve Sakarya'ya bağlayan kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Özellikle tatil günlerinde yoğunluk yaşanan Kuruçeşme, Hatipköy ve Bekirdere mevkileri de olmak üzere Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının İstanbul ve Ankara yönlerinde ulaşımda yoğunluk görülmüyor.

D-100 kara yolunda da trafik normal akışında ilerlerken, D-605 kara yolunun Kandıra istikametinde ise sahillere gitmek isteyenler yer yer yoğunluğa neden oluyor.

Öte yandan trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.