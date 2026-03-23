  Bayram tatilinden sonra trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 76'ya çıktı
Bayram tatilinden sonra trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 76'ya çıktı

İstanbul'da, Ramazan Bayramı ve ara tatilin sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 51'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya kadar ulaştı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki bölgede araçlar güçlükle seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM Bağlantı Yolu'nda da sürücüler zaman zaman araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekiyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Avcılar ile Mahmutbey Gişeler arasında ve Gaziosmanpaşa'dan Hasdal Kavşağı'na kadar araçlar ağır seyrediyor.

Sürücüler, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde araçlarıyla kontrollü ilerliyor.

Özellikle Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi aktarma merkezleri, metrobüs durakları ve diğer toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, zaman zaman duraklarda araçları beklemek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62'ye kadar çıktı.

Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 51'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya kadar ulaştı.

