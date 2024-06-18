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Bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 43 kişi ise yaralandı.

18 Haziran 2024 Salı 08:14 - Güncelleme:
Bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bayram tatilinin 3. günü 17 Haziran 2024 Pazartesi günü 24 saatlik sürede, 824 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 327 kişi yaralandı. 375 bin 311 araç denetlendi. 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 22 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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