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Bayram tatilinin ilk 6 gününde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 10 bin 456 trafik kazası ihbarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık masasına 10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldiğini, ambulans ekiplerinin 13 bin 192 yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğini bildirdi.

12 Nisan 2024 Cuma 16:23 - Güncelleme:
Bayram tatilinin ilk 6 gününde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 10 bin 456 trafik kazası ihbarı
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin başladığı günden bugüne, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık masasına 10 bin 456 trafik kazası ihbarı geldi. İlk müdahaleler ambulans ekiplerimizce olay yerinde yapıldı, 13 bin 192 yaralı için yerinde müdahale ve nakil hizmeti verildi. Büyük bir ciddiyet ve hızla çalışıyoruz. Fakat kaza sayıları, sonuçlar çok üzücü. Sizin için gözü yolda olanları, hayatın değerini düşünün. Lütfen trafik kurallarına uyun."

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