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Bayram tatilinin ilk gününde meydan gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gününde 766 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti. Yerlikaya yaşanan kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 219 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

30 Mart 2025 Pazar 11:46 - Güncelleme:
Bayram tatilinin ilk gününde meydan gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce; 508.962 araç denetlendi. 29.622 araca hız ve radar işlemi, 46.282 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.

Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

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