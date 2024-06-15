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Bayram temizliği faciayla bitti! Saniye saniye görüntülendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın ikinci katındaki evinin camını silerken düşen kadın hayatını kaybetti. Düşme anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

AA/DHA15 Haziran 2024 Cumartesi 12:12 - Güncelleme:
Bayram temizliği faciayla bitti! Saniye saniye görüntülendi
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Kemerçeşme Mahallesi 5. Yüce Sokak'taki evinde bayram temizliği yapan 58 yaşındaki Gülnaz Güler, ikinci katta cam sildiği sırada bir anda dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.

Güler'in yerde hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen kadının kızı, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Güler'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Bursa'da bayram temizliği sırasında camları silen Gülnaz Güler'in (58), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Güler'in beton zemine baş üstü düştüğü ve elinde temizlik bezi olduğu görüldü.

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