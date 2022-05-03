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Bayrama özel zeytinli baklava: Tereyağ kokusu yok, hafif lezzetler arayanlar için çok güzel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir zeytin, zeytinyağı işletmesinin bayrama özel ikram için yaptığı zeytinli baklava büyük ilgi görüyor. Zeytinyağı ve zeytin ile yapılan baklava bayramda hafif lezzetleri sevenler için bir alternatif oluyor. Müşteriler bu farklı lezzeti tattıktan sonra 'Denemeden önce tedirgin oldum. Ama hakikaten zeytinden de baklava yapılabiliyormuş. Çok ta lezzetli. Hafif. Zeytinyağı ile yapılmış. Tereyağ kokusu yok. Hafif lezzetler arayanlar için bence çok güzel bir baklava' dedi.

IHA3 Mayıs 2022 Salı 14:00 - Güncelleme:
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Bayramda müşterilerine farklı bir ikram yapmak isteyen Butik Zeytin ve Zeytinyağı işletmecisi Zafer Soykara, el açması baklavalık yufka, zeytinyağı, Kazdağları'ndan toplanan cevizler ve zeytin reçelinden baklava yaptı. Zeytinli baklavayı ticari olarak üretmediklerini ifade eden Soykara bayram sürecince müşterilerine bir güzellik yapmak için böyle bir tarifi hayata geçirdiklerini ifade etti. Tereyağının kullanılmadığı zeytinyağı, zeytinli baklava ise ilk günden müşterilerden büyük beğeni aldı.

Müşteriler bu farklı lezzeti tattıktan sonra "Denemeden önce tedirgin oldum. Ama hakikaten zeytinden de baklava yapılabiliyormuş. Çok ta lezzetli. Hafif. Zeytinyağı ile yapılmış. Tereyağ kokusu yok. Hafif lezzetler arayanlar için bence çok güzel bir baklava" dedi.

Zeytinli baklavayı müşterilerine ikram eden Zafer Soykara, "Bu baklavanın özelliği cevizin ve el açmasını yanı sıra tamamen zeytinyağı ile yapılmış olması daha lezzetli olması açısından. Ekstradan biz bir de zeytin reçeli ilave ediyoruz. Müşterilerimize ikram ediyoruz bayram dolayısı ile. Müşterilerimizin ve misafirlerimizin ilgisini çekiyor. Çok ta lezzetli olduğunu söylüyorlar" dedi.

İşletmeci Zafer Soykara bu farklı lezzeti bayram boyunca müşterilerine ve misafirlerine ikram edecek.

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