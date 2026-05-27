  Bayramda 46 dereceyi gördü! Türkiye'nin en sıcak yeri belli oldu
Bayramda 46 dereceyi gördü! Türkiye'nin en sıcak yeri belli oldu

Geçmişte Türkiye'nin en sıcak yeri seçilen Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde termometreler 46 dereceyi gösterdi.

IHA27 Mayıs 2026 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, 15 Ağustos 2023 tarihinde termometrelerin 49,5 dereceyi göstermesi ile Türkiye'nin en sıcak yeri seçilmiş ve o dönem tüm zamanların ulusal sıcaklık rekorunu kırmıştı. Mikroklima iklim özelliklerine sahip Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde yüksek sıcaklıklar kaydedildi. İlçede gün içinde artan sıcaklık dijital tabelalara 46 derece olarak yansıdı. Sıcaklıkların bu denli arttığı Sarıcakaya ilçesi dron ile havadan da görüntülendi.

Sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda insan hareketliliği azaldı. Vatandaşların açık alanlar yerine kapalı ve gölgelik yerleri tercih ettiği görüldü.

