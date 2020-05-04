04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:38 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:38

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili detaylar vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine toplantısı yapılacak. Toplantıda normalleşme süreci ile ilgili detayların görüşülmesi bekleniyor. Bayram ile ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu. Bayram tatilinde 9 gün sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili iddialar bulunuyor. Peki Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı mı var? Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm merak edilenler...

Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündemde geniş yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta cuma günüyle birlikte 3 gün sürdü. Vatadanşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağının haricinde Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı olup olmadığını şimdiden merak etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı uygulamasının bayram sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrasında 9 günlük bayram tatili boyunca sokağa çıkma yasağı olacağı iddiaları gündeme geldi. Peki bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı mı var? Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugünkü kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan Ulusa sesleniş tarzında bir konuşma gerçekleştirecek ancak Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

Toplantıda AVM’lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1.günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2.günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3.günü: 26 Mayıs Salı

BAYRAMDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, bayramda sokağa çıkma yasağının 4 gün olacağı öngörülüyor. Peki bayramda 9 gün sokağa çıkama yasağı var mı? 23-24-25-26- Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Halk arasında konuşulan 9 gün sokağa çıkma yasağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Arefe günü(Cumartesi) ve Ramazan Bayramı'nın 1. günü (Pazar) sokağa çıkma yasağı olacak. Yasağın kaç gün süreceği ise kabine toplantısı sonrası yapılacak olan açıklamayla belli olacak. Sokağa çıkma yasağının tüm Türkiye'de mi yoksa yine 31 ilde mi yoksa bütün şehirlerde mi olacağı ise henüz açıklanmadı.

İKİ BAYRAMDA 4'ER GÜN YASAK GELEBİLİR

Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor.

Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük yasak getirilmesi planlanıyor.

BAYRAM TATİLİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde "9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik karar 18 Mayıs’ta" adlı bir yazı kaleme aldı.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?

Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?

Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir.

BAYRAMA SEYAHAT YASAK!

Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise, Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yine yasak olacak. Ancak 9 gün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı belli değil. Ankara kulislerinde konuşulan 9 gün yasak olmayacağı yönünde. Ancak nihai karar 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklar ile ilgili şunları söylemişti;

“İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.”